Científics catalans creen una mascareta segura, inclusiva i sostenible

El disseny forma part del projecte Barcelona Mask

Actualitzada 09/02/2021 a les 17:56

Investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona, el centre tecnològic Leitat i l'espai Foment de les Arts i del Disseny (FAD) han creat un prototip de mascareta segura, confortable i sostenible per a cobrir les deficiències dels sistemes de protecció.El disseny forma part del projecte Barcelona Mask, que busca crear productes de protecció sanitària atractius per a la població i produir a gran escala mitjançant empreses de proximitat, de manera que també reactivi el sector industrial tèxtil i l'economia catalanes.«Una vegada superada la pandèmia, les mascaretes no desapareixeran dels espais públics; tal com passa en països orientals, quan hi hagi una epidèmia viral les persones utilitzaran la mascareta», ha assegurat el doctor i responsable del projecte a l'Hospital Clínic Joan Escarrabill.Davant aquesta possible situació, les tres entitats barcelonines treballen perquè el prototip cobreixi les necessitats de seguretat, sostenibilitat, usabilitat, comoditat i accessibilitat, així com la inclusivitat per a persones amb capacitats reduïdes.Per al president de FAD, Jordi Montaña, les mascaretes no tenen encara aquestes característiques, i espera que la ciència i la tecnologia puguin donar resposta a aquestes manques.«És una bona oportunitat per a cobrir la necessitat actual d'oferir al sector sanitari una sèrie de productes que confereixin una protecció eficaç, inclusiva i mediambientalment sostenible», ha agregat el director d'estratègia mèdica de Leitat, Esteve Trias.El primer pas per a dur a terme aquest projecte és que un gran nombre de persones de totes les edats i segments socials emplenin una enquesta sobre l'ús de les mascaretes.El resultat que s'extregui serà el punt de partida per a l'elaboració de les bases d'un concurs pluridisciplinari de disseny, ciència i tecnologia per a aconseguir prototips preindustrials de la mascareta adequats a les necessitats de la ciutadania.