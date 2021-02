Actualitzada 09/02/2021 a les 09:45

La Generalitat ha anunciat aquest dimarts que amplia fins als 8.500 euros l'import de l'ajuda als comerços obligats a tancar durant la tercera onada de la pandèmia. Inicialment, el Departament d'Empresa i Coneixement va obrir una línia d'ajudes de 15 MEUR -2.500 euros per negoci- per als establiments que van haver de tancar entre el 7 i el 24 de gener, però amb la pròrroga de les restriccions –del 24 de gener al 7 de febrer- les subvencions es van ampliar fins als 6.000 euros per establiment. Ara, la Generalitat eleva l'ajut fins als 8.500 euros, després que el Procicat allargués el tancament de diversos locals comercials fins al 21 de febrer. Per rebre aquest import, els beneficiaris de la línia no hauran de fer cap gestió addicional.