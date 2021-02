191.500 persones ja han votat per correu, el 67,3% dels sol·licitants

L'empresa recomana a les persones que han sol·licitat el vot per correu i que encara no l'han fet efectiu que no apurin els terminis i aprofitin l'horari «ampli» de les oficines de Correus per contribuir així a «l'agilitat» del procés.Correus ha fet un reforç de la plantilla a Catalunya en 1.500 persones per a oficines i repartiment i assegura que està posant «tots els mitjans logístics i tecnològics al servei de la gestió d'activitats que tenen encarregades en els processos electorals».