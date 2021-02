Vox incompleix el protocol per a la campanya en passejar en comitiva com va passar a Tarragona

El protocol del Procicat recull que «les comitives itinerants s'han d'evitar sempre» i que «en cas que es considerin imprescindibles, cal sol·licitar-ho expressament al Procicat», la qual cosa, el partit d'extrema dreta no hauria fet en cap dels casos. Segons recull el Procicat, els actes polítics amb comitiva itinerant en mercats, carrers o comerços, són «incompatibles» amb la seguretat i afegeix que també ho són aquells actes en què s'interacciona amb grups de població.Els passejos pel carrer i pels mercats i la interacció amb la població, però, han estat la tònica de la campanya del partit d'extrema dreta. La comitiva de Vox ha passejat pels carrers en diversos municipis, com a Ripoll o Vic, a i en tots els seus actes saluden, es fotografien i s'aturen a parlar amb simpatitzants i seguidors que se'ls acosten, com als barris del Carmel o la Bonanova de Barcelona i també a l'Hospitalet de Llobregat o Sant Pere de Ribes (Garraf).Dimecres passat, a l'acte electoral de Castelldefels, la comitiva en bloc, encapçalada pel candidat a la Generalitat, Ignacio Garriga, va passejar pel mercadet del municipi i es va aturar a parlar amb alguna de les persones que hi estava comprant. Aquest dilluns ha passat el mateix a Calafell, on el portaveu del partit al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, ha passejat pel mercat i ha parlat amb paradistes.