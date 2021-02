Un total de 14.200 mossos i policies locals formaran el dispositiu de seguretat del 14-F

Un total de 10.200 Mossos d'Esquadra i 4.000 policies locals conformaran el dispositiu de seguretat de cara al 14-F. Són 3.200 agents més que en anteriors comicis. Aquests estaran de forma estàtica als 2.769 col·legis des de primera hora i fins que tanquin. Els agents disposaran de mascaretes FFP2 i quirúrgiques i guants, així com equips EPI per als que cobreixen el torn de tarda pensats per a la franja de 19.00 a 20.00 hores, quan es recomana que votin els contagiades i els seus contactes. A més, tots els agents rebran unes pautes operatives per garantir una actuació homogènia i es crearà un centre de coordinació policial amb Mossos, serveis sanitaris i de protecció civil, de la policia espanyola, la Guàrdia Civil i les policies locals.El dispositiu contempla que a cada col·legi electoral hi hagi una patrulla durant tot el dia. En total hi haurà 2.000 mossos més i uns 1.200 agents de la policia local. Aquests últims acostumaven a cobrir uns 700 col·legis i el proper diumenge en tindran un miler sota la seva tutela. Sàmper ha enviat un missatge de «tranquil·litat» i ha fet una crida a la participació política, ja que ha assegurat que hi haurà el dispositiu adequat per garantir la seguretat tot i la complexitat de la cita electoral provocada per la pandèmia.El comissari dels Mossos Joan Carles Molinero ha detallat que el dispositiu ESCÓ2021 consta de quatre fases, que van començar el passat 22 de gener amb l'organització del pla en si mateix. Actualment s'està en fase de prealerta, que finalitzarà aquest divendres, i anirà seguida de la fase de màxima alerta, que inclou la jornada de reflexió i el dia de les eleccions. Posteriorment s'estendrà la fase de seguiment fins a la dissolució de tots els òrgans electorals.Molinero ha explicat que la presència uniformada als col·legis electorals vol garantir el «normal desenvolupament» de la jornada. El comissari ha destacat el «salt qualitatiu» del dispositiu en comparació amb altres anteriors, com per exemple el fet que s'hagin establert unes pautes operatives per donar un servei «homogeni» a tot el territori i garantir que les actuacions policials siguin «les mateixes arreu» i per part de tots els cossos.A més, també hi haurà un mateix procediment homogeni en cas que els agents requereixin demanar recursos extraordinaris, com mediació o ordre públic. En tercer lloc, s'ha habilitat una plataforma de gestió d'esdeveniments per conèixer la situació de seguretat a tots els col·legis ja estiguin protegits per Mossos o per policies locals o guàrdies urbanes.Tant Sàmper com Molinero han informat que no tenen previsió que hi hagi ni més ni menys incidents que en una altra cita electoral però han destacat que el dispositiu permet donar resposta ràpida a qualsevol incidència o incident. El comissari ha afegit que es tracta d'un dispositiu «de màxims».