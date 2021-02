Un manifest cristià dona suport a Illa per treure Catalunya de la «decadència»

Entre els signants hi ha l'exalcalde de Tarragona Josep-Fèlix Ballesteros i el de Tortosa Joan Sabaté

Actualitzada 08/02/2021 a les 11:46

Més de 120 personalitats cristianes han signat un manifest en el qual demanen el vot per al candidat a la presidència de la Generalitat del PSC, Salvador Illa, per «redreçar» el rumb de Catalunya i que la tregui «de la decadència».Entre els signants del manifest, que volen lliurar aquesta tarda al candidat socialista, figuren, entre d'altres, l'exrector de la UPF Josep Joan Moreso, els periodistes Gabriel Jaraba, José Martí Gómez i Marcel Vidal, el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i expresident de la Fundació Joan Maragall, Josep M. Carbonell, i l'exsecretari general de Coordinació i Serveis del Govern, Lluís Reverter.També signen el manifest alcaldes com el de Bossòst, Amador Marquès, i el de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón; i els exalcaldes Josep-Fèlix Ballesteros (Tarragona), Àngel Ros (Lleida), Joan Sabaté (Tortosa), Conxita Campoy (Malgrat), Joan Antoni Baron (Mataró), Iolanda Pineda (Salt) i Ramon Vinyes (Arenys de Mar).Igualment rubriquen també el manifest, al que ha tingut accés Efe, la diputada Rosa M. Ibarra, i els advocats Cinto Amat i Josep M. Regàs.En el seu manifest, les personalitats cristianes afirmen que «les properes eleccions al Parlament de Catalunya són una oportunitat per al redreçament del nostre país contra la decadència, fruit d'una desena d'anys de governs independentistes i de decisions completament errònies».«La pandèmia que vivim des de fa un any posa encara més de manifest la necessitat de canviar de prioritats, posant en primer lloc la lluita per la salut pública, per la justícia social i per la recuperació econòmica. Així mateix, aquest canvi ha de propiciar un nou temps per al diàleg, la reconciliació i un nou acord per reforçar el nostre autogovern», addueixen en el manifest.Segons els signants, «al capdavant del canvi està Salvador Illa, el candidat del PSC, que ha demostrat en aquest últim any no solament una ferma actitud contra la pandèmia, sinó també una forma d'exercir la política tan difícil de veure com a necessària: respectant i reconeixent els encerts dels adversaris, treballant en equip, o desenvolupant de facto un model federal de la gestió sanitària».El manifest també posa en relleu que «la trajectòria de Salvador Illa avala la seva actitud fonamental de servei a la comunitat, expressant així el compromís moral que acompanya la seva fe cristiana».«No hi ha una sola manera d'entendre el compromís polític dels cristians, ni una sola formació que el representi. Però sí hi ha molts cristians que veiem en la figura de Salvador Illa i en la seva proposta per al futur de Catalunya una plasmació dels valors que ens alimenten: el compromís amb les persones, especialment les més vulnerables, l'esperança en un país reconciliat, amb horitzons compartits, i una manera de fer política que faci del diàleg, l'enteniment i el respecte al seu fonament», agreguen.Per tot això, demanen el vot «perquè Salvador Illa sigui el proper president de la Generalitat de Catalunya».