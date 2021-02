Salut demanarà al nou president del Barça que cedeixi el Camp Nou com a centre de vacunació

Actualitzada 09/02/2021 a les 00:01

El Departament de Salut demanarà al candidat que surti escollit com a nou president del Futbol Club Barcelona que cedeixi el Camp Nou com a centre de vacunació, segons ha avançat Catalunya ràdio i ha confirmat l'ACN. L'estadi futbolístic seria, així, un dels grans espais que les autoritats sanitàries preveuen per al moment en què es pugui començar la vacunació massiva de la població. L'administració calcula que en aquest moment podrà arribar a administrar 150.000 dosis diàries del vaccí, i una de les fórmules que estudia es poder utilitzar espais grans amb facilitat d'accés. La decisió final, però, quedarà en mans del candidat que surti vencedor de les eleccions al club que se celebren el pròxim 7 de març.