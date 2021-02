Salut constitueix el Grup de Desplegament de la Llei d'Eutanàsia

Actualitzada 08/02/2021 a les 23:10

El Departament de Salut ha constituït aquest dilluns el Grup de Desplegament de la Llei d'Eutanàsia en una reunió telemàtica presidida per la consellera Alba Vergés. Els objectius del grup són identificar i compartir les tasques que cal dur a terme per al desplegament de la llei, preparar el sistema perquè Catalunya pugui donar «la millor de les respostes» i assessorar l'executiu durant el procés de desplegament. Les primeres tasques que s'impulsaran seran, entre d'altres, incloure l'eutanàsia dins la cartera de serveis o buscar els mecanismes per garantir l'equitat territorial. Es tracta, segons indica Salut, d'assegurar el dret a l'eutanàsia a totes les persones que vulguin exercir-lo en el moment d'entrada en vigor de la Llei.