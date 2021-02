Què es pot fer i què no des d'avui a Catalunya?

Es passa a un confinament comarcal i la restauració obrirà dues hores més, una per al torn d'esmorzars i l'altra per al de dinars

Les noves mesures restrictives enfront de la covid-19 a Catalunya han entrat en vigor avui i estaran vigents, en principi, fins al 21 de febrer, i inclouen, entre altres coses, un confinament comarcal, en comptes de municipal, i una hora més d'obertura per donar esmorzars i menjars en bars i restaurants.Aquestes són les restriccions vigents des d'avui a Catalunya, que inclouen el manteniment del toc de queda nocturn i el confinament del territori català, segons la resolució dels Departaments de Salut i d'Interior que va publicar el DOGC dissabte passat:Limitació a 6 persones de, com a màxim, dues bombolles de convivència.No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin en la mesura del possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.: restringida l'entrada i sortida sense motiu justificat. La mobilitat laboral només es permet quan no es pot teletreballar.restringida la mobilitat tota la setmana, excepte per motius justificats, com la impossibilitat de teletreballar. Permesa la mobilitat en l'àmbit escolar sense pernoctació.. No es pot circular pel carrer des de les 22.00 hores a les 06.00 hores, excepte per causes justificades.S'ha de fer teletreball, excepte quan no sigui possible.Suspensió de congressos, convencions, fires i activitats assimilables.obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla.Es pot dispensar per consumir a la terrassa de 07.30 a 10.30 hores de 13.00 a 16.30 hores. Resta d'horari, per a recollida a establiment o lliurament a domicili.: oberts amb el 30% de l'aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07.30 a 10.30 hores i de 13.00 a 16.30 hores. Resta d'horari, per a recollida a establiment o lliurament a domicili.Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l'aforament i un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és òptima. També oberts museus, biblioteques i sales d'exposició el 50% de l'aforament.Suspensió de les activitats fora de la programació habitual dels establiments culturals.Oberts amb un 30% de l'aforament el petit comerç i centres comercials de menys de 400 m² i mercats no sedentaris. Caps de setmana tancats, excepte establiments dedicats a la venda de productes i serveis essencials.Suspensió de l'obertura de centres i recintes comercials i d'establiments i centres comercials amb superfície de venda major de 400 m², excepte establiments que venen productes de primera necessitat i llibreries.Instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure oberts amb un aforament màxim del 50%, control d'accés i un màxim de 6 persones.Instal·lacions i equipaments d'interior: aforament del 30%, limitació a 6 persones i ús de mascareta en activitats grupals.Represa de les competicions que donen accés a categories estatals.: parcs infantils fins a les 20.00 hores, amb un aforament del 50%.: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.Universitats: docència teòrica en format virtual, excepte el primer curs.Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglades, incloses escoles de música i dansa autoritzades. Reducció de l'activitat presencial.ESO, primària i infantil: presencialitat plena.: obertes les activitats extraescolars i esportives que es duguin a terme en els centres educatius amb els grups estables de convivència de les activitats lectives.