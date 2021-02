Mor un home en ensorrar-se el sostre de l'habitació d'un pis a Sabadell

Els bombers estan fent exploracions diverses al sostre per valorar si l'afectació podria ser més extensa i si és necessari fer algun apuntalament d'urgències. També s'està revisant l'afectació al forjat i a les bigues, així com la quantitat de runa acumulada. És per això que s'ha activat la unitat del Grup Especialista en Estructures Col·lapsades (GREC).Fins al lloc s'hi han desplaçat nou dotacions de Bombers de la Generalitat, amb efectius del GREC i del Grup Operatiu de Suport (GROS), quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), efectius de la policia municipal de Sabadell i cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana s'ha fet càrrec de la investigació i de les diligències judicial.