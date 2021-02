Les universitats recomençaran les assignatures presencials de primer curs la setmana que ve

Així, la Politècnica de Catalunya (UPC) ha explicat que la presencialitat «restringida» es produirà a partir del 15 de febrer i els estudiants han de consultar a la seva escola o facultat el detall d'aquesta presencialitat en cada assignatura i grup, d'acord amb el model híbrid adoptat a principi de curs.La Pompeu Fabra (UPF) també ha marcat el 15 de febrer com a dia d'inici. Segons ha informat, cada centre establirà quines assignatures es faran en modalitat presencial i n'informarà a través de la pàgina web corresponent. Tot i això, es mantindrà el pla d'atenció en línia per als casos en que no sigui possible l'activitat presencial, ja sigui per malaltia o dificultats en la mobilitat.A l'Autònoma de Barcelona (UAB), algunes facultats tornaran a la presencialitat en el primer curs el proper dilluns però d'altres ho faran una setmana més tard, a partir del 22 de febrer. Pel que fa la Universitat de Barcelona (UB), no hi ha encara data concreta i actualment centres i alumnat s'estan organitzant per tal d'establir aquesta represa.La Universitat de Lleida (UdL) també preveu recuperar les classes teòriques presencials a partir del proper dilluns, ja que aquesta encara està en període d'exàmens. La mateixa previsió tenen a la Rovira i Virgili (URV), tot i que alguns ensenyaments que ja han començat el segon semestre ho han fet de forma virtual. La Universitat de Vic (UVic) també tornarà a classes presencials per als alumnes de primer curs a partir del dilluns de la setmana vinent, així com la Universitat de Girona (UdG).