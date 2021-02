Les oficines de Correus obren a la tarda per l'elevada demanda de vot per correu

Actualitzada 08/02/2021 a les 13:34

Les oficines de Correus han ampliat l'horari d'obertura, a causa de l'elevada demanda de vot per correu per a les eleccions del 14-F. Segons ha informat Correus aquest dilluns a través d'un comunicat, en el marc de la campanya electoral s'hi sumaran tots aquells centres que normalment no obren a la tarda. Concretament, oferiran els seus serveis de 16:30 a 19:45 hores. A Catalunya hi ha poc més de cent oficines que habitualment obren a la tarda. També s'han habilitat totes les finestretes disponibles i se n'han afegit d'exclusives per agilitzar els tràmits electorals.