La Guàrdia Urbana de Barcelona fa esborrar un grafit a favor de Hasel que titllava Joan Carles I de 'xoriço'

En un tuit, el raper ha dit: «ni això toleren aquests repugnants fidels servidors del règim». En una altra piulada ha afegit: «Ja no és que Unides Podem no faci absolutament res per evitar els nostres empresonaments, és que a sobre els seus ajuntaments, com el de Colau, esborren murals republicans per la llibertat d'expressió. Farsants els queda curt».El regidor de Drets de la Ciutadania de l'Ajuntament, Marc Serra, ha negat cap «instrucció política» en el fet i ha considerat que eliminar el mural, que ha definit com una pintura «artística emprada per la llibertat d'expressió», ha estat «un error». Ha subratllat que estava pintat en un indret permès per fer-ho i ha assegurat que el consistori ha obert una investigació per saber perquè s'ha acabat eliminant.Serra ha afegit que el consistori s'ha posat en contacte amb l'artista per fer-li arribar una «disculpa pública» de la institució i per posar-se a la seva disposició per informar-lo de com evoluciona la «revisió del protocol». Serra ha afirmat que l'equip de govern té «un objectiu compartit» amb l'autor d'aquest mural i amb la resta d'»artistes urbans», que és que un fet com aquest «no torni a passar».El regidor ha aprofitat l'ocasió per considerar que és «una vergonya» que «un músic com Hasél pugui entrar a la presó per les lletres de les seves cançons», i s'ha sumat, en nom del consistori, a la denúncia per aquest fet que s'ha aixecat des de diversos fòrums de la societat.De la seva banda, el raper mallorquí exiliat a Bèlgica, Josep Valtonyc, ha denunciat que s'hagi esborrat la pintura, al districte de Sants-Montjuïc. En un tuit ha dit: «Ada Colau fa raps dient que són gent de carrer, fa tuits a favor de la llibertat d'expressió però no ha tardat ni 24 hores a fer que esborrin un grafit a favor de la llibertat de Pablo Hasél, una mostra d'art de carrer que denuncia una realitat: que els Borbons són uns lladres!».