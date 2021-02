Peña-López diu que amb les xifres actuals ja es podrien fer les eleccions «sense problemes»

Actualitzada 08/02/2021 a les 09:07

El director general de Participació i Processos Electorals, Ismael Peña-López, assegura que el 99% de les meses electorals té els «membres suficients» per constituir-se. Ho ha explicat en una piulada al seu compte de Twitter després que diumenge admetés que es podria decidir el mateix dia de les eleccions no fer públic l'escrutini en funció del percentatge de meses que no s'hagin pogut constituir. Un dia després, Peña-Lopez esvaeix dubtes i assegura que amb les xifres actuals ja es podrien fer les eleccions «sense problemes». Segons les dades que ha donat, un 1,16% de les meses no tenen encara el mínim de 3 membres per constituir-se però ho atribueix a una «falta de dades».