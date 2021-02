El Govern publica les bases del pla d'ajuts per als col·lectius i sectors més afectats per la covid-19

Requisits per accedir a les ajudes

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns les bases de la línia d'ajuts directes de 618 milions d'euros destinats als col·lectius i als sectors més afectats per la crisi de la covid-19. Segons ha indicat aquest dilluns el Govern a través d'un comunicat, les empreses, cooperatives i els treballadors en Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) podran sol·licitar les subvencions a partir del pròxim dilluns 15 de febrer, mentre que els treballadors autònoms podran fer-ho a partir del divendres 19 de febrer. Tal com va anunciar el Govern, la línia d'ajudes directes per a empreses i personal en ERTO estarà dotada amb 208 MEUR, mentre que els ajuts per als treballadors autònoms seran de 385 MEUR.Pel que fa a la línia d'ajuts de 208 MEUR, aquesta és gestionada pel Departament d'Empresa i Coneixement, i va dirigida a microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació d'ERTO. L'objectiu d'aquesta línia és mantenir els 104.000 llocs de treball afectats per aquesta situació.Quant a les subvencions gestionades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es tracta de dos ajuts directes. El primer, dotat amb 105 MEUR, és per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d'ERTO o amb contracte fix discontinu amb dret a la prestació extraordinària. El segon, que suma 280 MEUR, és per a autònoms individuals o per a autònoms que formin part d'una microempresa de qualsevol sector.En el cas de les ajudes a petites empreses, microempreses i cooperatives, cal que tinguin la seu social a Catalunya i que els seus treballadors estiguin en situació d'ERTO actiu amb data de 31 de gener de 2021. S'hi podran acollir les petites empreses de menys de 50 treballadors i amb una facturació anual de fins a 10 MEUR, les microempreses de menys de 10 treballadors i unes vendes anuals inferiors a 2 MEUR i les cooperatives de menys de 50 empleats o socis i uns ingressos de fins a 10 MEUR. D'aquesta línia queden exclosos els autònoms a títol individual, les fundacions i les empreses participades en més d'un 50% per capital públic.Els ajuts es podran demanar entre el dilluns 15 de febrer a les 12.00 h i el dilluns 22 de febrer a les 12.00 h de forma telemàtica a través del Canal Empresa. Les subvencions s'atorgaran per ordre d'arribada i el criteri de valoració serà la disminució de la facturació de l'exercici 2020 respecte a l'any anterior. En cas que l'empresa que sol·licita les ajudes s'hagi creat després de l'1 de gener de 2019, es prendran com a referència els resultats dels últims mesos de 2019. Per altra banda, les empreses s'han de comprometre a mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021 respecte a desembre de 2022 si volen rebre els ajuts.Pel que fa a les ajudes per a treballadors amb baixos ingressos en situació d'ERTO o amb contracte fix discontinu, el termini d'inscripció s'obrirà el pròxim dilluns 15 de febrer a les 9.00 h i finalitzarà el 25 de febrer a les 15.00 h. En aquest cas, la Generalitat efectuarà un pagament únic que rondarà els 600 euros i que està previst que arribi a 175.000 persones.En relació amb les ajudes pels autònoms, el termini per sol·licitar-les serà del divendres 19 de febrer a les 9.00 h al divendres 26 de febrer a les 15.00 h. La subvenció serà de 2.000 euros i també serà compatible amb la resta d'ajuts de la Generalitat. Tant en el cas dels autònoms com en el cas dels treballadors en situació d'ERTO, l'ordre d'inscripció no determinarà la preferència en l'atorgament de l'ajut.Els treballadors en ERTO que vulguin accedir a aquests diners hauran de tenir el seu domicili en un municipi de Catalunya, hauran de trobar-se incloses dins un ERTO a desembre de 2020 amb suspensió total o parcial de la seva jornada per causes relacionades amb la covid-19 i hauran d'estar cobrant la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o bé han de tenir pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE.Pel que fa als treballadors autònoms, aquests han d'estar donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA). Per altra banda, el nombre de persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè a una unitat de negoci no pot ser superior a sis. A les ajudes també hi poden accedir els autònoms donats d'alta a una mutualitat com a sistema alteratiu al RETA.Com en els casos anteriors, és necessari que tinguin el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. A més, el rendiment de l'activitat de l'any 2020 no ha de superar els 17.500 euros –o la xifra proporcional en cas d'haver causat alta al RETA- més enllà de l'1 de gener de 2020.