Bellvitge realitza una intervenció pionera en el món en un cor trasplantat

Els metges recorden que la vàlvula tricúspide està entre l'aurícula dreta i el ventricle dret, i té com a funció evitar el retrocés de la sang en el moment de contracció del cor. Quan aquesta vàlvula funciona malament, part de la sang del ventricle retorna a l'aurícula en comptes d'anar cap a l'artèria pulmonar.Aquesta disfunció repercuteix a tot el sistema circulatori i pot derivar en una cirrosi hepàtica o en una insuficiència renal. L'equip mèdic puntualitza que aquesta és una situació poc habitual en els cors normals, mentre que en pacients trasplantats és la disfunció de la vàlvula més important, amb una freqüència de casos d'entre el 20% i el 60%.Fins ara, les malalties a les vàlvules en cors trasplantats sempre s'havien tractat amb cirurgia oberta, una pràctica que és alta complexitat. I és que els metges recorden que el risc de complicacions que ja comporta aquest tipus de cirurgies es veu accentuat pel fet que es tracta de pacients que ja han passat per una cirurgia major en el moment de fer el trasplantament. En aquest sentit, hi ha un risc de mortalitat d'entre el 10% i el 20%.Ara però, per primera vegada, Bellvitge ha pogut fer aquesta intervenció a través de la pell. L'Hospital destaca que les operacions percutànies han viscut un «desenvolupament espectacular» les últimes dècades per poder introduir catèters i altres dispositius a través dels vasos sanguinis amb una petita punció. Aquesta tècnica ja està consolidada en casos com el desbloqueig de l'artèria en cas d'infart de miocardi o angina de pit, i també permet tractar un nombre elevat d'altres cardiopaties.En el cas del pacient tractat ara de forma pionera, els cardiòlegs han introduït amb una punció un dispositiu TricValve. És una pròtesi nova fins el moment només experimentada en cors no trasplantats, que consisteix en dues vàlvules que es col·loquen a la vena cava superior i a la inferior. Un cop col·locades, les pròtesis impedeixen el retorn de la sang malgrat falli la vàlvula tricúspide.La intervenció a Bellvitge es va fer al desembre, amb un resultat exitós, i el pacient va rebre l'alta al cap de tres dies. El cap de la secció d'Hemodinàmica Cardíaca i Cardiologia Intervencionista de Bellvitge, el Dr Joan Antoni Gómez Hospital, destaca que la patologia de la vàlvula tricúspide «ha estat relegada fins ara en relació amb altres patologies valvulars». Adverteix, però, que «es tracta d'un problema força freqüent en pacients trasplantats que limita la seva la qualitat i esperança de vida, al qual calia donar una millor resposta».Gómez Hospital es mostra convençut que aquesta primera intervenció serà el tret de sortida «per tractar cada vegada més pacients trasplantats mitjançant intervencionisme percutani», un fet que, d'altra banda, considera que també serà cada vegada més necessari a causa de l'augment del nombre de pacients trasplantats i dels anys de supervivència d'aquestes persones.