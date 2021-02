Vox portarà a conseller d'Interior davant la JEC pels incidents en mítings

El president del partit d'ultradreta, Santiago Abascal, ha anunciat que ho denunicarà a la Junta Electoral

Actualitzada 07/02/2021 a les 20:38

El president de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat aquest diumenge que portaran al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, davant la Junta Electoral pels incidents produïts en els mítings electorals de la formació durant aquesta setmana a Catalunya.Ho ha anunciat en un acte electoral a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el qual també ha intervingut el candidat a la Generalitat el 14F, Ignacio Garriga, i al que han acudit així mateix l'eurodiputat Jorge Buxadé i el portaveu en el Congrés dels Diputats, Iván Espinosa de los Monteros.La visita d'Abascal a Salt (Gironès) ha acabat aquest diumenge amb incidents i amb el llançament d'objectes per part de desenes de manifestants contraris a la seva presència, que han xocat amb els agents dels Mossos d'Esquadra que formaven part del dispositiu de seguretat.El llançament d'objectes també s'ha produït en la visita del secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, a Valls (Alt Camp).Abascal ha responsabilitzat a les «ordres polítiques» de la Conselleria d'Interior dels altercats que han impedit que els Mossos d'Esquadra dissolguessin les manifestacions contràries a la presència de Vox en diversos municipis, segons Abascal.«Jo sé que els Mossos estarien desitjant carregar per dissoldre. Aquests Mossos són gent honrada, treballadors que porten el pa a casa», ha assenyalat Abascal, que ha dit que les «ordres polítiques» han permès que els càrrecs de Vox estiguessin «en una ratera» sofrint un llançament d'objectes «durant una hora».I ha dit que «mentre Arnaldo Otegi parlava lliurement a Catalunya» en un acte d'ERC, a Vox se l'impedia «l'exercici de drets fonamentals» ja que els Mossos no han protegit la seva «integritat física».Per la seva banda, el candidat a la Generalitat, Ignacio Garriga, ha assegurat que Vox no va a «acoquinar-se» ni a suspendre cap acte de la campanya electoral, sinó que faran més «en totes les places de Catalunya».