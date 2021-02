Uns joves assalten tres persones a Arenys de Mar i en colpegen una amb un objecte contundent

L'atac té lloc a les sis de la matinada mentre els agredits caminaven pel passeig Marítim de la localitat

Actualitzada 07/02/2021 a les 20:14

Un grup de joves ha assaltat al voltant de les sis de la matinada tres persones que caminaven pel passeig Marítim d'Arenys de Mar. Els assaltants han estat denunciats per un robatori amb violència i intimidació, ja que dues de les víctimes han hagut de ser traslladades a un centre hospitalari per rebre atenció sanitària, tot i que no hi ha hagut cap hospitalització.Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a l'ACN un dels agressors ha colpejat una de les tres persones amb un objecte