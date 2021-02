La junta electoral força la CCMA a redistribuir els temps dedicats a cada partit a TV3 i a informar-ne diàriament

La resolució requereix a la CCMA perquè aporti immediatament a la junta el detall de la cobertura realitzada a les diferents formacions polítiques, reparant el «desequilibri» patit pel PDeCAT. És més, vol tenir cada dia en el que queda de campanya el guió detallat del TN Migdia i del TN Vespre del dia anterior, així com els vídeos dels dos programes.La junta recorda a la CCMA la seva «obligació d'ajustar la cobertura informativa de les eleccions autonòmiques a les obligacions» que es deriven de la LOREG i de les instruccions de la JEC.El PDeCAT va aportar en el seu recurs un estudi sobre la cobertura de les diferents forces polítiques en els dos telenotícies principals entre el 29 de gener i el 4 de febrer. La força amb més temps va ser ERC, seguida del PSC, el PP, Cs, Junts per Catalunya, la CUP, els comuns, el PDeCAT i VOX.La junta constata que aquests temps «no es corresponen amb els que correspondrien al recurrent en funció dels resultats obtinguts en les últimes eleccions, sent la força política que menys presència va tenir en els programes analitzats (excepte VOX), situant-se fins i tot per darrere del grup polític significatiu Junts».La cobertura correcta hauria de situar el PDeCAT en segona posició en temps, apunta la resolució, que explica que la CCMA va reconèixer en un escrit que el temps dedicat al partit d'Àngels Chacon va ser «lleugerament inferior» a la de la resta de partits, però alhora va assegurar que en la segona setmana de campanya ho ajustarien per establir la proporcionalitat d'acord amb els criteris previstos en el pla de cobertura de la CCMA.Al marge del PDeCAT, la junta constata que la resta de temps dels altres partits tampoc s'ajusta als resultats electorals, ja que ERC hauria de ser tercera i és la que té més temps. El PSC és segon quan hauria de ser quart i Cs hauria de ser primer i està en tercer lloc. A més, subratlla que la CCMA «no desmenteix la informació aportada pel PDeCAT».L'organisme conclou que si bé és cert que la informació «no pot ajustar-se d'una manera estricta a una proporció», les modificacions han de ser «raonables», sense que es pugui arribar a implicar un «tracte desigual respecte al que resultaria de l'aplicació rigorosa i absoluta del principi de proporcionalitat». En el cas concret que denuncia el PDeCAT, la cobertura s'aparta «més enllà del raonable», ja que les dues primeres formacions en les anteriors eleccions, Cs i PDeCAT se situen en tercer i setè lloc, i es dona més temps a Junts, que és un grup polític significatiu, que a tres partits amb representació.La Junta Electoral Provincial de Barcelona també s'ha pronunciat sobre un recurs presentat per VOX, que es queixa del seu poc temps a TV3. En aquest sentit, estima parcialment la queixa i demana un informe detallat de la cobertura informativa de la formació d'ultradreta en els programes informatius de la CCMA des de l'inici de la campanya electoral, ja que creu que no s'ha concretat prou en les al·legacions presentades per la Corporació.