Garriga (Vox): «Us cansareu d'escoltar-nos, ara i al Parlament»

Garriga ha tornat a erigir Vox com el partit que ve a recuperar la llibertat que, diu, han arravatat a molts catalans i que en actes com els de Salt o Vic es demostra que no existeix «llibertat política». En aquest sentit, Abascal ha aprofitat per denunciar que el Govern i els mitjans de comunicació «estigmatitzen» el partit i encoratgen així la violència. «Vox no va denunciar res, Vox va ser agredit», ha afegit Garriga en resposta a alguns titulars que ha reconegut que no li han agradat.Abascal ha agraït el suport dels seus seguidors, els ha promès que «no els deixaran sols» i els ha demanat que ells tampoc «els deixin sols». El president del partit ha insistit a denunciar «l'odi i la violència», ha dit, patit a Salt i Vic i ha afegit que «interrompre un acte polític és un delicte».Abascal també ha carregat contra el conseller de l'Interior a qui responsabilitza de la «permissivitat», ha dit, dels Mossos amb els manifestants. «Com ens ha de protegir el conseller d'Interior si avui estava amb Otegui. Podrien haver convidat a Troitiño, que així dissimulaven una mica menys», s'ha preguntat. Cal dir però, que el coordinador d'EH-Bildu, Arnaldo Otegui, ha estat aquest diumenge en un míting d'ERC i no pas amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que és de JxCat.L'acte de l'Hospitalet de Llobregat d'aquest diumenge s'ha fet a la plaça Espanyola i ha comptat amb desenes de seguidors que han envoltat els líders de Vox, als quals han seguit fins al faristol. Ha estat l'acte on menys s'han respectat les mesures de seguretat ja que els simpatitzants del partit han envaït l'espai destinat als mitjans de comunicació tot i les reiterades peticions de l'organització de separar-se i fer passos enrere. Les banderes verdes i espanyoles han omplert també la plaça mentre les cassoles, les estelades i els crits dels manifestants anti-Vox s'han hagut de quedar a l'altra banda del carrer, controlats un altre cop per un cordó policial dels Mossos. L'acte ha acabat igual que ha començat; amb una multitud, ara fent cua, per fotografiar-se amb els seus líders.