Denuncien 45 persones que celebraven una festa il·legal a Barcelona

11 dels assistents han estat sancionats per no dur mascareta i quatre per consumir begudes alcohòliques

Actualitzada 07/02/2021 a les 11:35

Un operatiu conjunt de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra ha desmantellat aquest dissabte a la nit una festa il·legal que es feia en un habitatge del districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi. La policia catalana ha estat alertada, a través d'una trucada a una comissaria, de la celebració cap a les deu de la nit i fins al lloc s'han desplaçat patrulles dels dos cossos.A la festa hi havia 45 persones que han estat denunciades per incomplir les mesures restrictives imposades pel Govern per tal d'evitar contagis per covid-19. A més, 30 dels assistents han estat sancionats per incompliment horari, 11 per no dur mascareta i 4 per consumir begudes alcohòliques.