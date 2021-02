Alejandro Fernández reivindica l'estat autonòmic i promet aplicar la llei contra «experiments anticonstitucionalistes»

Segons el president popular, només desfent aquests acords el PSC tindria «credibilitat» quan diu que no pactarà amb l'independentisme després del 14-F. Una altra cosa, assegura, seria prendre per «ximples» als catalans. Al Congrés dels Diputats, recorda, han acordat una «mesa de l'amnistia i l'autodeterminació». Casado diu que això implica acusar Espanya de ser una dictadura i Catalunya de ser una colònia. «Com han votat aquest engendro?», es pregunta.En el seu atac a l'independentisme per intentar deixar en evidència als socialistes, el president del PP ha recuperat algun dels tòpics electorals i assegura que el Govern vol «prohibir» el castellà i «adoctrinar els nens a les aules». També lamenta que l'agenda política de l'independentisme hagi foragitat ciutadans que «no podien respirar el mal ambient del maleït procés».Sobre el dret a decidir, Pablo Casado ha dit que es tracta d'un acte d'»enginyeria social» i ha intentat posar en ridícul els seus defensors preguntant-se «qui nassos té dret a decidir» en al·lusió al teòric cens que s'hauria de fer servir en un referèndum d'autodeterminació: «els que han nascut aquí? Els que hi estan empadronats? Els que paguen impostos? Els que han viscut més temps?».Els populars també han aprofitat l'acte central del partit a Catalunya per reivindicar i posar en valor les seves sigles. «Estem orgullosos del PP honest i honrat, dels pares de la Constitució i del que ha aturat el pla secessionista», afirma Casado. Sense citar-lo, Casado s'ha desmarcat així del cas Bárcenas i també ha reivindicat, sense citar-la, la lluita antiterrorista durant els governs del PP a l'Estat espanyol.Més explícit ha estat el candidat del PPC, Alejandro Fernández, que s'ha mostrat orgullós «dels que van donar la vida per la llibertat». El PP, defensa Fernández, «no és Bárcenas, és Miguel Angel Blanco i Paco Cano», ha etzibat en presència a l'acte de Maria Cano, germana de la darrera víctima d'ETA, l'any 2000 a Terrasaa.En clau catalana, el candidat a la presidència vol animar els constitucionalistes a partir de l'exemple dels presidents autonòmics del PP. «L'esquerra i el separatisme no és una maledicció bíblica. Andalusia ha recuperat l'orgull i ara ho ha de fer Catalunya», assegura . Fernández defensa que el seu projecte per a Catalunya recull «el millor d'altres projectes autonòmics» per «superar el procés sense impunitat i amb fermesa per aconseguir la concòrdia».Durant l'acte també han participat a través de videoconferència els presidents autonòmics del PP a Ceuta, Juan Jesús Vivas; Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco; Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Múrcia, Fernando López Miras; Andalusia, Juanma Moreno, i Galicia, Alberto Núñez Feijóo.Els líders autonòmics han demanat un «canvi profund» el 14-F per fer sortir Catalunya del «sense sentit» al que l'ha «abocat» l'independentisme, segons ha afirmat Mañueco. Des de Madrid, Ayuso critica que «l'oferta» de l'esquerra i l'independentisme passi només per la recessió. «El projecte de ruptura només fa que debilitar Catalunya», afegeix Moreno.El president gallec, que com Ayuso és la segona vegada que irromp en la campanya d'Alejandro Fernández, ha criticat que el PSC es faci dir constitucionalista «quan governa amb independentistes». Un partit constitucionalista, assegura Feijóo, és aquell que «aplica la Constitució a totes les terres».