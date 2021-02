Salut estima que la variant britànica de la covid representa el 17% dels casos

Un 2% menys cada dia

En roda de premsa als laboratoris de Reig-Jofe, Vergés ha destacat que malgrat que es registri una millora dels indicadors encara no es poden aixecar les restriccions contra la covid, però si «donar aire». «Hem passat el pic epidèmic i de les UCI i això és gràcies a l'esforç de la societat», ha destacat la consellera. Ara, la previsió del departament és que la incidència segueixi baixant «lentament» i comenci a reduir-se l'impacte assistencial, que de moment continuarà sent «molt dur».Vergés ha cridat a la prudència davant de possibles «serralades» en les dades, que poden tenir alguna punta que no impliqui un canvi de tendència. «Podem considerar que hem passat el pic i que estem complint els escenaris dins de les projeccions», ha afegit.Argimon ha pronosticat que les dades aniran baixant, al voltant d'un 2% diari, i també s'aniran reduint els ingressos en planta i «molt tímidament» les persones ingressades a les UCI. «Fa tres setmanes que disminuim, sempre hem dit que aquesta disminució l'hem de mirar amb molta cautela», ha avisat.Una de les raons per mantenir la cautela són, de fet, les noves variants que afectaran Catalunya les properes setmanes. «Sabem que a mitjans de març, a la tercera setmana de març, estarem amb la soca británica com a dominant», ha detallat. A més, si se segueix la mateixa evolució que altres països, com el Regne Unit, i si es comença a detectar la soca sudafricana, és la predominant perquè té «avantatges selectius sobre la britànica».Argimon ha afegit que a tots els països del voltant hi ha una situació «d'ebullició» amb molta incidència i infecció, de manera que cal ser «molt cautelosos», i mirar les dades dia a dia. Així, al respecte de la «tímida obertura» que es farà dilluns, cal veure quin és el seu impacte.