Les llibreries es reivindiquen com a «essencials» amb la publicació d'un llibre comestible de Màrius Serra

El sector reclama que aquests establiments se segueixin considerant un pilar cultural i que no es tornin a tancar

Actualitzada 06/02/2021 a les 18:43

El sector del llibre reivindica les llibreries com a «bé essencial» amb la publicació del llibre comestible: «Bibliofàgia. Conte essencial». L'obra, amb text de Màrius Serra i publicada per l'editorial Comanegra, és una protesta contra el que consideren que és una «situació de menysteniment i de desgavell» i s'ha presentat aquest dissabte a la tarda a la fàbrica Lehmann. L'acte ha comptat amb presidents dels gremis que formen la Cambra del Llibre i amb una gran representació de llibreters. El sector ha celebrat la reobertura de les llibreries, s'ha queixat de què hagin estat tancades quatre setmanes, ha exigit al Govern que la situació no es repeteixi i li ha reclamat que «se segueixin considerant un pilar cultural».