Els Mossos van evitar el 2020 vuit casos de mutilació genital a nenes a Catalunya

Actualitzada 06/02/2021 a les 18:56

Els Mossos d'Esquadra van evitar amb la seva intervenció el 2020 l'ablació del clítoris a vuit nenes a Catalunya, segons el balanç fet públic aquest dissabte per la policia catalana amb motiu del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina (MGF).Els Mossos van ser alertats en dos casos que les nenes anaven a ser mutilades per algun membre de la família, en tres casos pels serveis socials, en dos casos més per les escoles i en un últim cas com a conseqüència de la pròpia feina policial.Cinc d'aquestes intervencions es van realitzar al nord de l'àrea metropolitana de Barcelona, dos al Camp de Tarragona i una a l'entorn de Girona.Tres de les nenes tenien menys de tres anys; tres, entre quatre i set anys; i dues, entre vuit i setze anys.Els vuit casos en què va intervenir la policia suposen un descens del 22 per cent respecte al 2019, quan van intervenir en nou casos.L'actuació dels Mossos i la política de prevenció ha permès que la intervenció de la policia catalana per evitar la mutilació genital hagi baixat progressivament des del 2008, quan van actuar en 104 casos, si bé el 2013 es va registrar un petit repunt, amb 36 casos.