Els Bombers desallotgen 27 veïns d'un bloc de pisos de Blanes per una fuita de gas

Crema de contenidors

De seguida, els Bombers de la Generalitat van tancar les comeses dels dos serveis de subministrament i posteriorment els tècnics de la companyia de gas, a qui s'havia demanat que vinguessin, es van fer càrrec de la reparació de l'avaria. Quan es va tenir constància que ja no hi havia cap mena de perill, es va indicar als veïns i veïnes que podien retornar als seus respectius domicilis.A més de les dues dotacions de Bombers del parc de Lloret, a l'emergència també hi van participar quatre patrulles de la Policia Local de Blanes, una de Protecció Civil, dos més dels Mossos i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques, que no va haver d'atendre cap persona. L'actuació va durar poc més d'una hora.Aquest, però, no va ser l'únic ensurt que es van emportar els blanencs. Unes hores més tard, pels volts de les quatre de la matinada, els Bombers han hagut d'actuar de nou per apagar diversos contenidors que cremaven en àrees properes entre elles al mateix temps.El foc no ha provocat ferits, però sí que ha generat danys en diversos cotxes que estaven a tocar d'on s'ha originat l'incident. La Policia Local de Blanes està investigant els fets i l'empresa ja ha reposat els contenidors.