El Govern treballa perquè les universitats siguin espai de vacunació

Col·lectius essencials fins als 65

No alentir la vacunació

La vacuna de Janssen, mesclada a Catalunya

La consellera ha explicat en roda de premsa a les instal·lacions de Reig-Jofre a Sant Joan Despí que divendres va poder parlar amb els rectors i tots van mostrar la seva predisposició a col·laborar quan el procés de vacunació es trobi en fase «massiva». Ha dit que a l'etapa tres, els rectors es poden adreçar «molt fàcilment» a la població general. Ha dit que les persones sanes no tenen una relació amb el sistema de salut com la gent gran, però si amb espais com les universitats. Això voldrà dir que el sistema haurà de tenir disponibilitat de dosis i que el pla de vacunació ja s'estarà adreçant a aquest col·lectiu general.Ha destacat que les universitats són espais en els quals comencen a treballar, com ja s'ha plantejat amb les empreses i els museus, per acollir vacunacions a la població general i que no sigui molt específica o d'alt risc. «Dins d'això les universitats hi poden tenir un paper important i la predisposició ha sigut màxima en totes les converses que vaig tenir», ha reiterat.Pel que fa a la decisió del Ministeri de Sanitat sobre la vacuna d'AstraZeneca, Argimon ha constatat que, «lògicament», complica molt la part logística de la vacunació perquè bona part dels col·lectius essencials treballen fins als 65 anys, i la nova decisió els obliga ara a filtrar per aquesta variable d'edat.Ha recordat que el posicionament del departament era que la vacuna es pogués administrar fins als 65 anys per dues raons. La primera perquè «no sembla» que hi hagi d'haver una diferent reacció immunològica del grup de 55 a 65 anys. I l'altre element és que aquesta franja d'edat és un grup «d'incidència elevada i és un grup de risc». Tanmateix, ha dit que si la decisió final és el topall de 55 anys, des del departament es respectarà i no es farà «soroll».Per la seva banda, la consellera ha dit que en qualsevol cas la màxima serà «no alentir res», i dosi que arribi, dosi que s'administrarà, tot i que ara la qüestió és a qui s'administrarà. «Nosaltres tenim tota la maquinària engegada per administrar les vacunes que ens van arribant», ha dit la consellera sobre el nou vaccí que començarà a arribar la setmana vinent.Pel que fa als col·lectius que la rebran, ha remarcat que en el disseny del pla de vacunació encara no es coneixia la limitació d'edat decretada divendres, i els col·lectius seleccionats per aplicar-la estaven relacionats amb professions sanitàries, però que es troben fora dels centres d'atenció a pacients. «Vem començar per primera línia», ha dit, i ara toca als serveis essencials, no substituïbles.D'aquesta manera, en funció de les dosis que arribin, s'encetarà «un ritme o un altre» de vacunació en aquest col·lectiu essencial que no ha concretat. En relació amb les quantitats, ha assenyalat que estan confirmades 30.000 dosis la primera setmana amb una perspectiva de quatre setmanes, tot i que ha demanat «prudència» perquè les informacions els arriben a última hora.Vergés i Argimon han visitat les instal·lacions de Reig-Jofre, després que l'empresa hagi arribat a un acord amb Janssen Pharmaceutcal Companies de Johnson&Johnson per a la transferència tecnològica de la producció a Barcelona de la seva candidata a vacuna covid-19, actualment en investigació. En aquest sentit, la consellera ha celebrat que aquesta es podrà produir a Catalunya, i que ja hi ha un acord per a que sigui així.Concretament, als laboratoris de Reig-Jofre es faran les barreges de l'antigen amb excipients per a garantir la seva estabilització, i es farà també el procés final de «fill and finish». Ha destacat que tot ve de la implicació de l'empresa, familiar i cotitzada, que és «de referència mundial».