«La gent que pensava votar a les 12 per si de cas. No passa res, pot anar a les 9 tranquil·lament, que ningú els posarà en una mesa», ha dit el director general per tranquil·litzar la gent gran i les persones més vulnerables.Pel que fa als suplents, ha explicat que Mossos i Guàrdia Urbana poden fer tasques de suport puntual, però no tant de forma generalitzada, perquè han d'estar als locals electorals. «El que haurem de fer és inventar-nos alguna manera de moure aquestes persones molt ràpid perquè entre les 9 i les 10 ha d'estar tothom a lloc», ha conclòs.