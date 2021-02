Alejandro Fernández alerta que amb l'independentisme no se sortirà de la crisi: «No hi entenen un borrall»

El candidat del PPC demana sortir a votar amb confiança i avisa que la baixa participació beneficia el «separatisme»

Bárcenas «no tacarà el bon nom del partit»

El candidat del PPC al 14-F, Alejandro Fernández, alerta que l'independentisme es pensa que podrà «arreglar el món» i liderar la sortida de la crisi de la covid-19 fent una «esmena a la totalitat» al llegat de la constitució. «No arreglaran un pebrot perquè no hi entenen un borrall», ha etzibat. En aquest sentit, Fernández afirma que el PP ja va fer sortir Espanya d'altres crisis des del govern central i proposa ara la mateixa recepta per a Catalunya: «Aspirem a fer canvis a millor poc a poc perquè el món no avança amb revolucions violentes».El candidat del PPC demana als constitucionalistes que surtin a votar i confiïn en les mesures de seguretat als col·legis electorals perquè la baixa participació, diu, beneficiaria el «separatisme».«Jo aniré a votar amb la meva família i si tingués un mínim dubte no hi aniria», assegura Fernández. El candidat popular explica que si la participació el 14-F és baixa això anirà en detriment dels constitucionalistes perquè l'independentisme «si que hi anirà». Fernández demana als constitucionalistes sortir a votar amb la mateixa confiança que surten a comprar perquè ningú decideixi per ells.El candidat del PPC també ha apel·lat als indecisos i avisa que la seva decisió en aquesta darrera setmana de campanya serà «decisiva» per evitar que triomfin «els que volen trencar la societat per la meitat» o un PSC, diu, que ha decidit «aliar-se» a aquest projecte: «La ruptura no pot portar res bo. Només units es podrà progressar adequadament», assegura Alejandro FernándezEn aquest sentit, Alejandro Fernández assegura que els sectors més afectats per aquesta crisi derivada de la pandèmia no podran tirar endavant si té al costat un Govern que els culpa de ser focus de la infecció i els deixa sols en un «solar de depressió econòmica». El Govern, afegeix, ha trencat l'estabilitat, desprestigiat les institucions i destrossat l'economia que és, diu, el primer que cal revertir per sortir de l'atzucac.Els populars recorden que així és com van actuar els governs del PP a Espanya davant les anterior crisis econòmiques, mentre que a Catalunya és va optar per iniciar un procés «nacional populista» que prometia «solucions utòpiques» i que estava farcit de «tonteries» que no han servit perquè Catalunya recuperés el lideratge econòmic de l'Estat, com no s'han cansant de dir des del PPC durant la primera setmana de campanya.El president provincial del PPC a Barcelona, Oscar Ramírez, ha posat com a exemple d'això la ciutat de Barcelona. «L'alcaldessa ha imposat un model de ciutat basat en l'augment d'impostos, el tancament de negocis, l'urbanisme ideològic que persegueix el vehicle privat i l'atemoriment dels inversos i els turistes», ha dit sobre el govern municipal d'Ada Colau.D'altra banda, el candidat del PPC, Alejandro Fernández, s'ha referit també, sense citar-lo, als cas Bárcenas. Insitua que la seva confessió en plena campanya electoral ha estat intencionada amb l'objectiu de «treure de la pista» de la cursa electoral al PPC. «Qui la fa la paga», admet Fernández, «però no té res a veure amb la nostra ideologia ni amb el nostre esperit», ha dit sobre l'extresorer del PP.Fernández assegura que malgrat hi hagi qui hagi comés algun delicte, aquests casos «mai tacaran el bon nom del partit i el seu llegat polític. «Sempre hi ha alguna pedra en el camí, però si ho analitzem objectivament hauríem de sentir un orgull profund de pertànyer al Partit Popular», resumeix el candidat a la presidència.