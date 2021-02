Tàrrega clausura equipaments municipals al constatar-se que és focus de transmissió comunitària

Els equipaments que es tancaran a Tàrrega pels brots de covid-19 són el Teatre Ateneu i els museus, així com també el Pavelló d'Esports i el Pavelló Sant Josep. La Biblioteca Germanes Güell només oferirà el servei de préstec de documents. L'Escola Municipal de Música de Tàrrega només impartirà classes de forma virtual. Així mateix, es procedeix a tancar tots els parcs infantils de la ciutat.El mercat de dilluns vinent, que no se suspèn, també comptarà amb voluntaris de Creu Roja per ajudar a complir els protocols sanitaris. L'Oficina d'Atenció Ciutadana i l'Oficina d'Habitatge, a la Casa Consistorial, romandran en servei. Al conjunt de la plantilla municipal s'intensificarà el teletreball. Les eleccions al Parlament del 14-F no es veuran afectades.Des de l'Ajuntament es demana al conjunt de la població que s'actuï amb responsabilitat i s'extremin les mesures de seguretat sanitària. L'alcaldessa Alba Pijuan ha insistit que cal reduir al màxim la interacció social per aconseguir tallar els brots i reduir la situació de transmissió comunitària. Totes les mesures romandran en vigor fins almenys el proper divendres 12 de febrer, quan la comissió de seguiment de Salut es reunirà de nou amb el grup d'emergències de Tàrrega per avaluar l'evolució de la situació.