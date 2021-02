Salut començarà a vacunar als col·lectius essencials la setmana vinent

La vacunació a les persones de més risc s'iniciarà a finals de mes

Actualitzada 05/02/2021 a les 17:14

Diverses fases a la vegada

Vergés defensa l'organització del 14-F

El Departament de Salut començarà a vacunar als col·lectius essencials, com policies o sanitaris que no treballen en grans centres, a partir de la setmana que ve. Ho farà a partir de l'arribada prevista per dilluns d'unes 31.700 dosis de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca. «Començarem dimecres», ha dit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. A més, preveu iniciar la vacunació a persones de molt alt i alt risc a partir de «mitjans o finals de febrer», però no amb el vaccí d'Oxford. L'objectiu és «simultanejar» etapes sempre segons la disponibilitat de dosis. Quan s'arribi a la fase de vacunació massiva, la tercera, es preveu arribar a administrar 150.0000 dosis diàries, tot i que es desconeix quan es podrà arribar a aquesta fase.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que Catalunya «està preparada per fer una vacunació massiva» i ha insistit que el factor «limitant» són les dosis que van arribant a Catalunya. En aquest sentit, ha anunciat que la propera setmana està previst que arribin les primeres dosis del vaccí d'Oxford/AstraZeneca, unes 31.700, i això permetrà iniciar la vacunació de personal de col·lectius essencials com bombers, policies, membres de protecció civil o sanitaris que no treballen en grans centres i no estaven inclosos en la primera fase. La setmana següent podrien arribar unes 36.000 i després «inclús es triplicaria», ha dit la consellera però mostrant cautela.La rebuda d'aquestes primeres vacunes està prevista per dilluns però Argimon ha puntualitzat que si s'acaba complint, s'hauran de fer totes les comprovacions i tràmits i la vacunació començaria dimecres. Entre els col·lectius essencials també es podrien incloure els docents, tot i que no en una primera etapa. La sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha explicat que s'està acabant de tancant el perfil d'aquests professionals essencials per a la vacunació.A curt termini, Salut també preveu començar a vacunar les persones de molt alt i alt risc davant de la covid. En total, 1,8 milions de persones -1,2 de risc alt i 600.000 de molt alt-, que segueixen un patró similar al col·lectiu al que es cita per vacunar contra la grip. Aquestes persones seran també citaves i avisades però en aquests casos no se'ls administrarà la vacuna d'Oxford sinó les altres dues.Tant Argimon com Cabezas, han indicat que a partir d'ara i amb la disponibilitat de les tres vacunes l'estratègia passa per «simultanejar» etapes per anar administrant totes les vacunes disponibles, tenint en compte els diferents perfils d'aquestes.Actualment s'ha vacunat a més del 90% dels residents en primera dosis i al 70% de la segona, així com entre un 60 i un 70% dels sanitaris dels grans centres de salut, principalment públics. Cabezas ha explicat que la previsió és acabar amb totes les vacunacions a les residències entre la setmana vinent i la següent i també s'acabarà amb la segona dosis entre els sanitaris, per anar avançant en la resta del col·lectiu. Posteriorment, i abans que acabi març, s'aniran vacunant els grans dependents, com aquelles persones amb discapacitat severa que viuen als seus domicilis i dels que falten per vacunar uns 25.000.En aquests casos, es crearan rutes per proximitat per tal de poder subministrar les sis dosis que surten de cada vial. En alguns casos se'ls vacunarà als centres de dia si són usuaris i es poden desplaçar.La fase dos, que seria la de persones de més risc i la resta de personal sanitari, es simultanejarà amb la fase 1 –que acaba el 30 de març- i posteriorment començaria la vacunació massiva. Tot i això, Argimon ha incidit que desconeixen quan podrà passar això perquè no se sap quina serà la disponibilitat de vacunes. De fet, ha explicat que per acabar la fase 1 i 2 són necessàries 5 milions de dosis i que ara per ara hi ha compromeses 1.360.000. «No estem ni podem plantejar la fase 3», ha manifestat.Tot i això, tots tres han insistit que es tracta d'un «repte de país» i que el sistema sanitari es bolcarà per fer una vacunació massiva. Salut calcula que pot arribar a administrar 150.000 dosis diàries i l'estratègia es vehicularà a través dels Centres d'Atenció Primària (CAP), tot i que també es faran servir els 500 espais comunitaris que ja s'han emprat per la darrera campanya de vacunació contra la grip. A nivell no tan general també es preveu fer servir grans espais, com museu. A més, es recorrerà als serveis de riscos laborals d'empeses en alguns casos.Vergés ha explicat que l'estratègia està a punt però que falten les dosis. «Necessitem més vacunes», ha insistit. De la seva banda, Argimon ha explicat que a partir de la setmana vinent es tindrien unes 112.000 dosis setmanals però que s'ha d'anar veient segons el que vagi arribant efectivament.D'altra banda, Cabezas ha actualitzat les dades sobre casos actius a residències que són 459, 117 menys que el passat dimecres. A més, ara hi ha 104 residències amb algun cas, quan eren 146 fa dos dies. La sotsdirecta ha destacat que cada vegada veuen més l'impacte de la vacunació en la reducció de casos.Per últim, Vergés ha defensat que el 14-F s'està organitzant perquè es doni la màxima garantia de seguretat però ha recordat que ja es va demanar a la Junta Electoral Central (JEC) ampliar el vot correu i evitar que gent amb covid o contactes hagin de sortir de casa. Ha afegit que hi haurà persones que no saben que estan infectades i per això s'ha treballat «amb prevenció i màxima seguretat».