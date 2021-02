Mor un home apunyalat al Guinardó i detenen un jove de 20 anys com a presumpte autor

Actualitzada 05/02/2021 a les 08:44

Un home va morir la nit d'aquest dijous en ser atacat al barri del Guinardó de Barcelona. Un jove, de 20 anys i nacionalitat espanyola, va ser detingut com a presumpte autor del crim, segons han informat els Mossos d'Esquadra. El detingut hauria intentat robar a la víctima i l'hauria apunyalat, segons la SER. Els fets van passar cap a les 21.30 hores, quan el detingut va atacar l'home i el va ferir de gravetat. Un agent dels Mossos fora de servei va detenir el presumpte autor de l'agressió. Una dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va intentar reanimar la víctima però finalment va acabar morint com a conseqüència de les greus lesions. La policia catalana manté la investigació oberta per esclarir els fets.