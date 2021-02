Grans empreses ofereixen els seus serveis mèdics a Salut per vacunar més de 400.000 persones en una setmana

La patronal de Foment considera que suposaria «un impuls extraordinari» per aconseguir «la immunitat col·lectiva»

Actualitzada 05/02/2021 a les 17:28

Foment del Treball posa a disposició de la conselleria de Salut els serveis mèdics de grans companyies de sectors com l'agroalimentari, el metal·lúrgic, el químic i el de la gran distribució per vacunar uns 400.000 treballadors i les seves famílies. A través d'un comunicat difós aquest divendres, el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha considerat que aquesta col·laboració publicoprivada «suposaria un impuls extraordinari en la vacunació per combatre la crisi sanitària actual que ha generat el coronavirus i per tallar ràpidament les seves conseqüències econòmiques». Tot plegat, segons Llibre, per «aconseguir la immunitat col·lectiva davant la Covid-19 com abans millor».