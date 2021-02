Evacuen 65 residents d'un centre assistencial de Manresa per un incendi

12 dotacions de Bombers han treballat per apagar les flames en un succés que no ha causat ferits

Actualitzada 05/02/2021 a les 22:00

65 residents d'un centre assistencial de Manresa han estat evacuats aquest divendres a la nit a causa d'un incendi que ha afectat el magatzem de la planta baixa, segons han indicat els Bombers. El succés ha tingut lloc cap a dos quarts de nou de la nit al carrer de l'Era de l'Huguet i el cos d'emergències hi ha enviat 12 dotacions. El foc ja està apagat i no ha causat ferits. Els residents evacuats eren a la primera i a la segona planta. Un cop apagat el foc els Bombers han revisat i ventilat les habitacions. Amb la càmera tèrmica s'ha revisat el fals sostre i els ascensors per descartar punts calents.