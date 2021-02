El DOGC publica l'ampliació dels ajuts a 6.000 euros per als comerços tancats per les restriccions

Actualitzada 05/02/2021 a les 10:47

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest divendres els ajuts de 6.000 euros per als comerços tancats per les restriccions des del 7 de gener. Els beneficiaris de la línia, que es va obrir dimecres passat, cobraran 6.000 euros enlloc dels 3.750 previstos inicialment. La Generalitat va ampliar en 10 milions d'euros aquests ajuts per fer front als perjudicis per l'extensió de les restriccions fins al 7 de febrer. Estan adreçats a establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i a les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes.