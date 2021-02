Catalunya rebrà un 20% menys de vacunes de Moderna al febrer i les recuperarà a finals de març

Vergés veu «inaudit» que no estigui concretat el rang d'edat per al vaccí d'Oxford i defensa que s'arribi als 65 anys

Actualitzada 05/02/2021 a les 14:55

Catalunya rebrà un 20% menys de les vacunes de Moderna que tenia compromeses per al febrer, segons ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Argimon ha concretat en roda de premsa que ja s'han repartit 5.000 dosis primer i 8.000 més tard d'aquest vaccí i que la previsió era poder tenir fins a 96.000 al febrer. La companyia però ha comunicat que n'arribaran un 20% menys aquest mes i les subministrarà al final de la primera etapa, al març. Per això, Salut farà reserva estratègica d'aquest vaccí. D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, veu «inaudit» que el Ministeri de Sanitat no hagi concretat encara el rang d'edat per a la vacuna d'Oxford i ha defensat que sigui de 18 a 65 anys.