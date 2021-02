Milers de persones envien missatges de suport a Arcadi Oliveres, greument malalt

La dona i els fills del professor han obert un espai virtual perquè qualsevol persona pugui enviar-li missatges

Milers de persones, entre elles centenars d'estudiants que van passar per les seves aules, estan escrivint missatges d'ànim i admiració cap al professor d'Economia Aplicada de la UAB i activista social Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945), que està greument malalt.Davant l'allau de missatges que rebia la família, la dona i els fills d'Arcadi Oliveres han obert un espai virtual ( https://missatges.arcadioliveres.cat/ ) perquè qualsevol persona pugui enviar-li missatges.Segons ha informat la família del que va ser president de Justícia i Pau, referent del moviment 15M a Barcelona i impulsor de la plataforma Procés Constituent, Oliveres «està greument malalt i l'horitzó que té davant és breu en el temps, però ple d'amor».La web posada en marxa per la família té la intenció de fer arribar a l'activista social les mostres d'afecte que puguin sorgir d'aquelles persones que d'una manera o una altra «s'han creuat amb ell o ha compartit un tros de vida».«Sabem que Arcadi ha fet camí amb molta gent. Persones amb els qui ha compartit militància, persones que han passat per les seves classes, que li han llegit o que li han escoltat en xerrades ...», ha explicat la família.«Durant les pròximes setmanes Arcadi té ganes de gaudir al màxim de la companyia de la família, amics, amigues i afins, que no sou pocs. I potser no tothom qui vulgui compartir i xerrar amb ell una estona tindrà ocasió de fer-ho. Per això hem creat aquest espai virtual, per a recollir aquests moments (escrits) i que ell també els pugui rebre», ha detallat la família.Des que ahir es va posar en marxa aquest espai virtual, milers de missatges d'ànim, d'agraïment i d'admiració han omplert ja la web posada en marxa per la família sota el títol de «paraules per a l'Arcadi».Arcadi Oliveres, d'ideologia esquerrana i profundament catòlic, ha predicat sempre que una altra economia més justa socialment és possible i ha lluitat contra les injustícies socials ja des que va ser estudiant d'Economia a la Universitat de Barcelona, des d'on va participar a La Capuchinada de 1966 i a l'Assemblea de Catalunya.Doctor en Economia per la UAB i professor d'Economia Aplicada d'aquesta universitat, ha estat president de l'associació Justícia i Pau de Barcelona entre 2001 i 2014 i des d'ella ha defensat els drets humans, i també ha participat en l'organització internacional catòlica Pax Chirsti dedicada a promocionar la pau mundial.En 2013 va crear, juntament amb la monja benedictina Teresa Forcades, la plataforma Procés Constituent i va rebutjar, després de meditar-ho amb la seva família, encapçalar la candidatura de Catalunya En Comú a la presidència de la Generalitat perquè la seva salut ja es ressentia.Col·laborador de les revistes Canigó i Serra d'Or i del Diari de la Pau, també és autor de desenes de llibres i publicacions i té múltiples premis i distincions, entre elles la Medalla d'Or al Mèrit Cívic de l'Ajuntament de Barcelona que li va ser concedida en 2019.