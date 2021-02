Més del 60% de catalans ja consumeix continguts audiovisuals a plataformes de pagament

Increment dels subscriptors des de la pandèmia

Temps de navegació a internet

En concret, el 90,7% de les persones entre 18 i 24 anys fan ús de les plataformes de vídeo sota demanda a Catalunya. Per contra, només el 30,2% de les persones més grans de 64 anys en són usuàries.Les persones també més joves són les que més han cercat i no han trobat continguts en català en les plataformes esmentades. Així, el 36,7% de les persones entre 18 i 24 anys han cercat, infructuosament, continguts en català. El percentatge més baix de cerca de continguts en català correspon al segment entre 35 i 49 anys, amb el 24,0% de persones que han fet cerques.Si es compara amb les dades prèvies a la pandèmia i el posterior confinament, es constata que les principals OTT tenen entre un 6% i un 8% més de subscriptors als seus serveis a Catalunya. Amazon Prime Video té el creixement més alt del període i arriba a 1,7 milions de persones. Disney+, que es va estrenar el març, té més de mig milió de persones usuàries a Catalunya.Pel que fa a les plataformes de televisió de pagament que emeten mitjançant el sistema IPTV (Internet Protocol Television), les principals són Movistar+ (664.200 llars abonades), Vodafone TV (212.175 llars) i Orange/Jazztel TV (144.525). Vodafone TV desplaça Orange/Jazztel TV de la segona posició i gairebé dobla el nombre d'abonaments en relació amb la primera onada de l'any.El Butlletí d'informació sobre l'audiovisual a Catalunya (BIAC), corresponent al tercer quadrimestre del 2020, també aporta dades sobre el temps que la població dedica a internet. Pel que fa a la població en general, el temps de navegació a internet va ser, al desembre del 2020, de 2 hores i 25 minuts al dia de mitjana. En el cas dels internautes, el temps va pujar fins a les 2 hores i 53 minuts al dia de mitjana. El 84,1% de la població va navegar en alguna ocasió.Pel que fa al consum de continguts audiovisuals a internet, les dades, corresponents al desembre del 2020, van ser de 47 minuts al dia de consum de vídeos, la qual cosa representa un increment de 7 minuts en relació amb les dades d'un any enrere.