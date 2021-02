La CGT denuncia acomiadaments en el 061 en plena tercera onada de la pandèmia

Actualitzada 04/02/2021 a les 11:09

Ferrovial Serveis, concessionària del servei d'atenció telefònica d'urgències mèdiques a Catalunya, el 061, ha prescindit d'una trentena de treballadors en plena tercera onada de la pandèmia de covid-19, segons ha denunciat aquest dijous el sindicat CGT.En un comunicat, el sindicat ha criticat que des de l'inici de la pandèmia Ferrovial Serveis «ha fet continus acomiadaments sense previ avís, sumats a reduccions de jornada, mentre que, paral·lelament, es realitzaven formacions per a la incorporació de nou personal».Segons les dades aportades per CGT, en els onze mesos de pandèmia han passat pel servei d'atenció del 061 prop de 400 persones.També han denunciat formació precària, sense seguiment, «tracte pejoratiu per part del personal del SEM», falta de coordinació per part del personal d'administració, falta de mesures sanitàries al principi, «dissimulades puntualment quan acudia la premsa» i no tenir vacances ni un sol dia en onze mesos.