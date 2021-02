El Procicat ampliarà el confinament a comarcal i restaurants i bars obriran més hores

Les mesures concretes s'anunciaran aquest migdia després de la reunió que se celebrarà aquest matí

Actualitzada 04/02/2021 a les 10:49

El Procicat anunciarà aquest migdia que a partir del dia 8 de febrer el confinament passarà a ser comarcal enlloc de municipal. Segons ha avançat el 324, la restauració també ampliarà una hora l'obertura en els dos torns que actualment estan permesos, el d'esmorzar i el de dinar. Per tant, bars i restaurants podrien obrir ara de 7.30 a 10.30 i de 13 a 16.30 hores.La millora de les dades epidemiològiques ha permès que des del Govern s'opti per petites obertures. Des del passat 7 de gener, Catalunya comptava amb unes mesures restrictives importants, les quals es van prorrogar 15 dies més. Aquestes inclouen confinament municipal diari, el tancament de centres comercials i botigues de més de 400 metres quadrats i dels comerços petits els caps de setmana.El secretari de Salut Pública apostava per un relaxament de les mesures per donar «una mica d'oxigen» als sectors més afectats per la crisi derivada de la covid.