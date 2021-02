El deute autonòmic per càpita dels catalans és de 10.425 euros, la xifra més alta de l'Estat

L'estudi també assenyala que l'Estat continua sent el principal creditor de Catalunya al qual deu 62.376 milions d'euros el que representa el 80% del total del deute català que es finança a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). En aquest sentit, Catalunya és el territori que més contribueix al total del deute públic acumulat de totes les comunitats amb un 26,2%, seguida de la Comunitat Valenciana (16,3%), Comunitat de Madrid (11,7%) i Andalusia (11,6%).Així mateix, tal com recull l'informe, Catalunya és la que ha rebut un impacte econòmic més alt per la covid-19 sobre la despesa pública per valor de 1.026 milions d'euros, a causa de la despesa social i sanitària derivada de la pandèmia, si bé els comptes mostraven superàvit de 848 milions d'euros en el tercer trimestre de 2020.Respecte als municipis, al tancament de 2019, Barcelona era la segona ciutat més endeutada d'Espanya amb un deute de 781,74 milions d'euros, però molt lluny de Madrid que gairebé va triplicar aquesta dada, amb una acumulació de 2.232,6 milions de deute. Així mateix, Barcelona està a nivells de deute municipal d'altres ciutats més petites com Jerez de la Frontera (775,2 milions) i Saragossa (705,6 milions).