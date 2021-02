Chacón celebra els resultats del PDeCAT al CIS: «Ja som al Parlament»

La cap de llista de la formació a les eleccions ha celebrat el resultat del sondeig 'flaix' del CIS i ha assegurat que el partit obtindrà representació al Parlament. «Tindrem la clau del proper Govern de la Generalitat, no en dubteu gens», ha manifestat. Chacón ha assegurat que Catalunya es juga «moltíssim» a les pròximes eleccions i ha defensat l'economia productiva del territori.La candidata ha reiterat l'oposició del partit a l'impost de successions i l'impost de patrimoni i ha demanat «deixar de dir simplicitats i demagògies» i conèixer els casos «de veritat». Chacón ha assegurat que Catalunya és un territori de petites i mitjanes empreses i ha fet una crida a recuperar els valors de «l'esforç i l'estalvi» per «generositat intergeneracional».La intervenció de la cap de llista del partit ha estat molt centrada en la «recuperació» de l'economia productiva per generar riquesa i l'aposta per la competitivitat de Catalunya. Chacón ha assegurat que les empreses estrangeres tenen en compte diversos factors a l'hora d'apostar per un territori. En concret, s'ha referit al desenvolupament de l'economia productiva, l'ecosistema empresarial, el talent, les infraestructures, la fiscalitat o la burocràcia.«Alguns, com la CUP, parlen de nacionalitzar empreses o incrementar impostos. Això sona i és conegut a l'hora de decidir on s'implementa una empresa productiva», ha lamentat. L'exconsellera d'Empresa i Coneixement ha advertit que la major càrrega fiscal suposa la pèrdua de competitivitat i inversions i ha reclamat una rebaixa dels impostos.L'acte ha tingut lloc a l'Auditori Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat (Baix Llobregat). La número set del partit per Barcelona, Sílvia Fuster, ha defensat una «mobilitat sostenible», amb una aposta pel vehicle elèctric i una xarxa viària «més eficient i útil». Així mateix, ha defensat el desenvolupament d'una llei catalana pel canvi climàtic per reduir l'emissió de gasos.Fuster ha assegurat que l'Àrea Metropolitana de Barcelona té un teixit industrial «molt potent» i ha reclamat plans sectorials per una «ràpida» recuperació econòmica i laboral de l'activitat. «Diem ben clar que no donarem suport a un partit que vulgui vetar les grans empreses de Catalunya», ha afirmat en referència implícita a la proposta de JxCat de vetar a les companyies de l'Ibex35 de la contractació pública de la Generalitat.