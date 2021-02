Aixequen 301 actes per infringir el confinament municipal i 163 per saltar-se el toc de queda

Els Mossos i les policies locals han imposat 19 actes a la restauració per incomplir les restriccions vigents

Actualitzada 04/02/2021 a les 14:42

La secretària general d'Interior, Elisabeth Abad, ha deixat clar que la situació a Catalunya «segueix sent complicada» i ha demanat a la població «no abaixar la guàrdia». Segons les últimes dades, els Mossos i les policies locals han aixecat 301 actes per infringir el confinament municipal i 163 per saltar-se el toc de queda. D'altra banda, s'han aixecat 19 actes en el sector de la restauració per infraccions relacionades amb les restriccions vigents.En relació a la mobilitat, el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero ha recordat que fins dilluns encara es mantenen les mateixes mesures i, per tant, ha avisat que aquest cap de setmana el cos policial continuarà fent controls per garantir el compliment del confinament municipal. Especialment, ha dit, es faran controls dissabte i diumenge en alguns parcs naturals.Per la seva banda, el subdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, ha apel·lat al compliment «estricte i escrupolós» de les normes. Davant les petites obertures que es permetran a partir del 8 de febrer, Delgado ha dit que el fet que es permetin no vol dir «que tots haguem de fer ús de la mobilitat comarcal» o «relaxar la sobretaula» als restaurants. En aquest sentit, ha insistit en el risc que hi ha sobretot en espais tancats i sense ventilació.