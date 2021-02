L'ANC presentarà sis recursos per la prohibició d'homenatjar els presos i exiliats durant la campanya

Actualitzada 01/02/2021 a les 07:33

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) presentarà aquest dilluns sis recursos contenciós-administratius especials al TSJC per la prohibició d'homenatjar els presos i exiliats durant la campanya. La Junta Electoral Provincial de Barcelona va denegar la sol·licitud de fer aquest tipus de concentracions entre l'1 i el 8 de febrer. La Junta entén que «si bé el contingut no és directament electoral, si ho és indirectament en tant que en aquestes reunions es fa apologia dels drets i qualitats dels líders polítics en presó o a l'exili», segons es llegeix a la resolució de l'àrbitre electoral. L'ANC no està conforme amb la decisió i considera que està vulnerant un dret «fonamental», com és del de la reunió.