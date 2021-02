El conflicte polític a Catalunya enfronta els candidats al debat de RTVE i no s'albiren acords

Riera denuncia el racisme de Vox

Pactes

Els candidats han presentat els seves propostes en relació al conflicte polític amb poques novetats, amb l'independentisme defensant l'amnistia i el constitucionalisme descartant la possibilitat de celebrar cap referèndum. Amb tot, s'ha evidenciat les diferències en les estratègies dins dels dos blocs. En el cas dels independentistes, JxCat ha remarcat que tenen la intenció d'aixecar la suspensió de la DUI si se supera el 50% de vots, mentre que la CUP ha rebutjat «l'independentisme màgic i les declaracions simbòliques sense efectes reals» i ha defensat la confrontació democràtica amb l'Estat.El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president i candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha seguit apostant per la «via àmplia» que està centrant la seva campanya electoral i ha instat els comuns a triar «si volen un candidat de la monarquia o un Govern republicà. A més, després que el socialista Salvador Illa demanés «passar pàgina d'una vegada» i buscar «el retrobament», Aragonès ha afirmat que ell no vol «passar pàgina de l'1 d'octubre» i ha dit que no creu que els presos o els exiliats puguin fer-ho.La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, ha criticat que JxCat vulgui «enganyar la gent» prometent una nova DUI i ha dit que no es mereixen més frustracions. «O hi ha amnistia, estratègia unitària, referèndum vinculant i reconeixement internacional o no serem independents», ha avisat.Al seu torn, la cap de llista dels comuns, Jéssica Albiach, ha constatat que sense la llibertat dels presos no es pot solucionar el conflicte i ha reivindicat la taula de diàleg, de la que creu que s'hauria de derivar un acord referendat per tots els catalans.Carlos Carrizosa (Cs) i Alejandro Fernández (PPC) han carregat durament contra Illa, a qui han acusat de voler pactar amb «els que creuen el deliri de voler fer la independència si són més del 50%». «El diàleg dins la llei és un tripartit amb qui vol un cop d'estat? Amb qui diu que 'ho tornaran a fer'?», ha demanat Carrizosa. Fernández ha remarcat que els populars sí que són partidaris del diàleg dins la llei, però ha denunciat que aquest no és el cas de la taula de diàleg. Així, ha assegurat que els socialistes van admetre que a l'Estat hi ha presos polítics i ha avisat que dir això «és acceptar que Espanya és una dictadura».Per la seva banda, Vox s'ha reivindicat com el partit que «va portar els colpistes al banc d'acusats». El seu candidat, Ignacio Garriga, ha dit que el diàleg «no es pot fer amb colpistes delinqüents» sinó «amb els veïns que pateixen i que viuen en barris que abans eren segurs i ara són femers multiculturals». Precisament davant d'aquestes afirmacions el candidat cupaire ha denunciat les declaracions racistes i ha demanat al presentador que no permeti que «a la televisió pública s'autoritzin discursos racistes i d'odi». «A Europa tenim una memòria dramàtica de les conseqüències de deixar espais públics a l'extrema dreta», ha avisat. En aquest punt, Albiach ha demanat ignorar i no respondre «les barbaritats» de Vox.Pel que fa als pactes postelectoral, els candidats han mantingut les seves posicions inicials i no s'han albirat alternatives a les tres grans opcions que ells mateixes han posat sobre la taula: un executiu independentista, un d'oposat a la independència o bé un tripartit d'esquerres. Pere Aragonès (ERC) ha estat interpel·lat per Albiach en relació als acords després de les eleccions. La candidata dels comuns li ha recriminat que pretengui governar amb JxCat, que té de número tres a la llista Joan Canadell, a qui ha criticat perquè, segons Albiach, creu que «sobra mig país a Catalunya». «No hi haurà cap membre del Govern que sigui xenòfob», ha respost taxativament Aragonès, que ha insistit que l'eventual executiu que lideri defensarà «un sol poble».El republicà ha estès la mà als comuns perquè se sumin a un Govern amb JxCat. Albiach, però, li ha respost que no seran en un executiu amb JxCat. A canvi, la líder de CatECP ha apostat per un Govern d'esquerres, però Aragonès ha rebutjat un acord amb Illa, a qui ha anomenat «el president del 155». De fet, li ha proposat de fer un cara a cara perquè creu que el 14-F «anirà de dos», tot i que el candidat socialista ho ha rebutjat.Carrizosa ha instat Illa a aclarir si aposta per un tripartit amb ERC i comuns o bé es decanta per un pacte «constitucionalista» amb Cs i el PPC i ha instat els partits contraris a la independència de Catalunya a «treure vots suficients per pactar amb ell». L'exministre li ha contestat que ell agafa el telèfon «a tots els que tenen plantejaments democràtics» i ha descartat sumar Vox a un acord per governar la Generalitat: «Si em volen ficar a la presó!» Fernández, però, ha assegurat que per evitar que el PSC «mercadegi» amb els vots cal que el PPC sigui fort i pugui determinar el proper Govern, ja que els socialistes van impedir que els populars governessin Castelldefels i Badalona pactant amb ERC.A la bancada sobiranista, Chacón ha hagut de reivindicar el PDeCAT com a partit independentista però ha descartat formar Govern si hi ha la CUP a la coalició. La presidenciable de JxCat, Laura Borràs, ha dit que són «la garantia contra els tripartits per activa i per passiva» i s'ha compromès a formar «no un Govern amb independentistes sinó un Govern que treballi veritablement per avançar cap a la independència».