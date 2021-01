Un regidor del PSC de Sant Joan de Vilatorrada, identificat en un bar del poble que incomplia l'horari

El PSC rebaixa l'incident i el situa abans de les 16.00 hores

«Estic pendent de poder contactar amb ell. No es tracta d'un fet anecdòtic», ha continuat Solernou, que considera que els regidors del consistori no poden incomplir les restriccions «en aquest context de pandèmia sanitària».La versió explicada a l'ACN per l'alcalde contrasta amb la de la segona tinent d'alcaldia del PSC, Elia Tortolero, que ha rebaixat l'incident i ha assegurat que els fets es van produir abans de les 16.00 hores. Segons Tortolero, Sáez va entrar al bar «Avenida» cap a les 15.10 hores i va consumir fins a les 15.30 quan l'establiment va tancar. A les 15.40 hores va pagar i va sortir del local, trobant-se amb els agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. Els policies van acceptar les explicacions i no hi va haver-hi identificats, segons fonts socialistes.