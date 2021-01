Pocs controls a la Jonquera el primer dia que França demana una PCR negativa als que volen passar la frontera

La realitat, però, és que els agents de la policia gal·la del Pertús només han informat de la mesura als visitants que entraven a la Catalunya del Nord per aquest punt de la frontera. A l'autopista AP-7, que connecta després amb l'A-9 francesa els controls eren similars als de qualsevol altre dia. Tot apunta, però, a que a partir d'aquest dilluns es començarà a exigir la prova PCR anunciada per Castex el passat divendres.El que sí s'ha pogut comprovar durant tot el cap de setmana ha estat un degoteig constant de ciutadans francesos que s'han acostat al barri català del Portús – just passat el punt fronterer – per tal de comprar, especialment tabac i alcohol. De fet, es tracta d'un fet bastant habitual i que en moments puntuals ha col·lapsat la població nord-catalana.A més d'exigir una PCR negativa, Castex va anunciar el tancament dels centres comercials de més de 20.000 metres quadrats. El passat 14 de gener ja es va avançar el toc de queda a les sis de la tarda arreu del país, com a nova mesura per intentar frenar l'avenç de la covid-19.