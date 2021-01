Les residències denuncien «l'absència» de mesures de millora als programes electorals

El sector demana un «posicionament clar» a les formacions, així com una «explicació» de com implementaran les propostes

Actualitzada 31/01/2021 a les 22:43

La Coordinadora Residències 5+1 ha denunciat «l'absència» de mesures de millora als programes electorals dels partits de cara al 14-F. Ho ha explicat a través d'un comunicat, on demana a les formacions un «posicionament clar» i una «explicació» de com pensen implementar les propostes. «La pandèmia ha tret a la llum la situació límit de les residències amb mancances endèmiques que, fins ara, cap Govern ha tingut la voluntat de resoldre», ha assegurat. En aquest sentit, la coordinadora proposa una sèrie de mesures com per exemple, «aïllar els residents positius fora de les residències». També vol «revisar les visites i sortides dels residents» i no cobrir «les places vacants» fins que en tots els centres les habitacions siguin individuals.