La iniciativa ciutadana per protegir les regions nacionals demana l'accés directe dels territoris als fons europeus

Suport català

La campanya de recollida de signatures acaba el 7 de febrer i se'n necessita més d'un milió per poder tirar endavant la iniciativa i presentar les propostes a la Comissió Europea. Per ara, Hongria, Romania, Eslovàquia, Croàcia, Lituània i Suècia ja han superat el llindar mínim de suport requerit. En el cas d'Espanya, per ara s'ha aconseguit el 96% de firmes necessàries.«Si aconseguim totes les firmes, la Comissió ens haurà d'escoltar, haurà de fer una audiència pública per escoltar els problemes que hi ha a les regions nacionals de dins la unió», assegura Dabis. «Presentarem un full de propostes específiques» per garantir que la Unió Europea protegeixi la diversitat cultural i lingüística.La iniciativa proposa el reconeixement oficial de les llengües pròpies, les mateixes oportunitats d'accés als fons estructurals de la Unió Europea, l'accés a programes que garanteixin el desenvolupament social i econòmic de les regions i que preservin la diversitat cultural, o el compliment dels compromisos internacionals en relació a les minories nacionals per part dels estats membres.Les dues regions nacionals a Espanya que «pateixen per mantenir la identitat» són Catalunya i el País Basc. La iniciativa compta amb «el miraculós» suport del Consell per la República, l'Assemblea Nacional Catalana, el partit de Junts o Plataforma per la Llengua.El portaveu Dabis assegura que el rol dels catalans és «decisiu» en la recol·lecta de signatures i que «és particularment miraculós veure el que un sol tuit de Carles Puigdemont pot generar», diu el portaveu de l'iniciativa, Attila Dabis. «Els catalans estan fent una feina excel·lent construint connexions entre les regions nacionals», que afegeix que volen «enfortir els vincles entre elles».