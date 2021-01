Una vintena de denunciats per celebrar una festa il·legal en una perruqueria a Barcelona

El responsable del local agredeix els agents de la Guàrdia Urbana, en fereix dos lleument i queda detingut

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat una vintena de persones que celebraven una festa il·legal en una perruqueria al districte de Nou Barris a Barcelona. El responsable del local ha agredit els agents –ferint-ne dos lleument- i ha quedat detingut. La Guàrdia Urbana ha estat alertada aquesta matinada per la música alta provinent de la perruqueria Zimmermann, al número 21 del carrer de Joan Riera.Els agents s'han desplaçat a la zona pels voltants de les 3.20 hores i han enxampat 17 persones a l'interior del local, que han intentat escapolir-se per un pati interior. Tots els participants a la festa han estat denunciats per múltiples incompliments de les restriccions de mobilitat i de les mesures d'higiene contra la covid-19.